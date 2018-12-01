تجديد 13 ألف رخصة تجارية في دبي خلال أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

ارتفعت معاملات تجديد الرخص التجارية إلى 12989 معاملة في أكتوبر بنمو 17.3% عن شهر سبتمبر وتم إنجاز 5758 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية بزيادة 11.9% مقارنة بشهر سبتمبر 2018 حسبما أظهر تقرير قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

وتتمثل خدمة «التجديد التلقائي» في إرسال رسالة نصية لأصحاب الرخص التجارية لإعلامهم بموعد تجديد الرخص قبل أسبوع من انتهاء صلاحية الترخيص وقنوات الحصول على الخدمة، وكيفية إتمام إجراءات التجديد تلقائياً، وتغطي الخدمة أكثر من 2200 نشاط تجاري تشكّل 99.8% من الرخص التجارية وجميع الأشكال القانونية في دبي.

وتأتي خدمة التجديد التلقائي في إطار جهود الدائرة الرامية إلى تنفيذ استراتيجية دبي مدينة لا ورقية بحلول 2021 حيث تعد الخدمة بمثابة فرصة لفئات مختلفة من المتعاملين في إنجاز معاملاتهم وسداد المبالغ المطلوبة دون الحاجة إلى المعاملات الورقية، ما يساعد على رفع رضا المتعاملين وتسهيل معاملاتهم وتوفير الوقت.

ويتم خلال خدمة «التجديد التلقائي» تبسيط وتطوير عملية تجديد الرخص التجارية لتتم في خطوتين وخلال أقل من دقيقتين.

حيث يمكن إرسال رسالة نصية برقم الرخصة المراد تجديدها إلى الرقم 6969، ويتم إرسال «إذن الدفع» عبر رسالة نصية للمتعامل ومن ثم بإمكانه دفع الرسوم في أي من منافذ الدفع اليدوية أو الإلكترونية، من خلال الرابط المتوفر في الرسالة النصية أوعلى الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي DED Business.

ويجب توافر شرط واحد فقط لتجديد الرخصة التجارية، حيث ينبغي التأكد من سريان عقد إيجار موقع الرخصة، وفي حال تطلب الأمر تجديد عقد الإيجار، يتوجب توثيق العقد من أحد المكاتب المعتمدة لهيئة التنظيم العقاري (إيجاري).