الإمارات ترسم ملامح مستقبل قطاع الاتصالات عالمياً

المصدر: دبي - البيان

أكد سمير إبراهيم عبدالهادي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سامتيك ميدل إيست، أن الدورة العشرين من مؤتمر المندوبين المفوضين 2018 الهيئة العليا للاتحاد الدولي للاتصالات الذي استضافت فعالياته للمرة الأولى الإمارات ونظمته الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات قد خرجت بعدد من القرارات المهمة الرامية إلى وضع خارطة طريق ورسم مستقبل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أنحاء العالم.

وقال إن المؤتمر منصة مهمة استقطبت أكثر من 180 دولة و2300 شخصية قيادية وكبار المفكرين في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتمعوا في مركز دبي التجاري العالمي على مدى 3 أسابيع .

حيث ناقشوا 274 ورقة عمل وانتخبوا مجلس إدارة الاتحاد علاوة على وضع آلية وخطة عمل لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تضافر الجهود بهدف سد الفجوة الرقمية العالمية. وأشار إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات وافقت على الخطة الاستراتيجية والمالية للاتحاد، والتي تستهدف تحقيق الأهداف في الفترة ما بين 2020-2023.

مؤكدة دور الاتحاد في قيادة قاطرة التقدم نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنقسم إلى 5 أهداف استراتيجية هي: النمو والشمولية والاستدامة والابتكار والشراكة.