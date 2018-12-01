«ديلي ميل»: الإمارات نحو استقطاب المزيد من الاستثمارات

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكرت «ديلي ميل» نقلاً عن «رويترز» أن الجهات التنظيمية في الإمارات تعتزم توسيع نطاق اعترافها بالتراخيص الخاصة بالصناديق الاستثمارية في مسعى لاستقطاب المزيد من صناديق الاستثمار لتأسيس وجود لها في الدولة.

جاء ذلك في تعليق الصحيفة البريطانية على الاتفاقية التي أبرمت هذا الأسبوع بين هيئة الأوراق المالية وسلطة دبي للخدمات المالية وسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي بشأن تسهيل عملية ترخيص صناديق الاستثمار لدى كل منها وترويجها في أنحاء الدولة.

وأضافت إن السلطات الإماراتية وافقت على الاعتراف بترخيص واحد لصناديق الاستثمار الأجنبية الراغبة في العمل داخل الدولة بغض النظر عن جهة إصدار هذا الترخيص، حيث توجد ثلاث جهات مخولة بإصداره، وهي مركز دبي المالي العالمي، سوق أبوظبي العالمي، أو استصدار الترخيص داخل الدولة.

ونقلت الصحيفة عن جهات قانونية بأن الاتجاه الجديد سيتيح الفرصة للصناديق الاستثمارية العاملة في دبي أو أبوظبي توسيع نطاق نشاطها بحيث تستطيع ممارسة المزيد من الأعمال التجارية في أنحاء الدولة.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع إن الإصلاح من شأنه تشجيع الشركات الأجنبية المرخصة في المناطق المالية الحرة في الدول الأخرى على الانتقال للعمل في أسواق الدولة.