«بزنس إنسايدر»: دبي تتفوق على أميركا في البنية التحتية

المصدر: دبي- البيان

ذكر «بزنس إنسايدر» أن دبي تتفوق على الولايات المتحدة في بنيتها التحتية خاصة تلك المتعلقة بالنقل والمواصلات.

ونشر الموقع الأميركي تقريراً عن أنظمة النقل الذكي في دبي، وأكد كاتب التقرير أن زيارته الأخيرة لدبي جعلته يفكر كم باتت الولايات المتحدة متأخرة حقاً في بنيتها التحتية، حتى إن أفضل خط مترو لديها، وهو خط مترو نيويورك «نيويورك صب واي»، يُعد قديماً ويعاني من أجل تحديثه. وذكر التقرير بأن زيارة دبي أشبه برحلة في آلة الزمن التي تقفز بالمرء إلى المستقبل، حيث نهضت دبي من الصحراء، وصارت كل ناطحة سحاب، وبناية جديدة متألقة فيها تبدو أكثر استشرافاً للمستقبل من سابقتها.