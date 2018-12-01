«مجموعة الفطيم» تحتفل باليوم الوطني

المصدر: دبي - البيان

احتفلت مجموعة الفطيم باليوم الوطني 47 لدولة الإمارات بتنظيم فعالية تضمنت العديد من الأنشطة المميّزة بمناسبة ذكرى تأسيس الدولة عام 1971، والذكرى المئوية لميلاد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتضمنت الفعاليات التي أقيمت في دبي فستيفال سيتي بحضور عمر الفطيم، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفطيم، وكوكبة من كبار الشخصيات من شرطة أبوظبي والعديد من الجهات الحكومية الاتحادية، وأسامة الشعفار، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية ماراثون دراجات هوائية مستوحى من مناسبة عام زايد نظمته الفطيم بالتعاون مع اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية بمشاركة 100 درّاج منهم الفريق الخليجي السعودي الوطني للسيدات، وموظفو الفطيم، إلى جانب رياضيين ومواطنين من عشاق ركوب الدراجات الهوائية الذين انضموا للسباق البالغة مدته 100 دقيقة.

وقال مصطفى موسى، الرئيس التنفيذي للتسويق في مجموعة الفطيم: «نشعر بالفخر والسرور لقدرتنا على مواصلة السير وفق رؤية الوالد المؤسس الذي لم يختزل جهداً لتحقيق رؤيته في الارتقاء بدولة الإمارات إلى أعلى المراتب العالمية. وتهدف فعاليتنا هذه إلى الاحتفاء بإرثه العظيم وبالنمو والتطور والنجاح الذي حققته الإمارات على مدى 47 عاماً منذ تأسيسها، فيما نتطلع قدماً إلى مزيد من الإنجازات مستقبلاً».