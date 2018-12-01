«إيكونومست»: انخفاض التضخم في الإمارات من 2019 إلى 2023

المصدر: دبي- البيان

توقّعت صحيفة «إيكونومست» البريطانية أن يشهد التضخم في الإمارات انخفاضاً ملحوظاً من نهاية الربع الجاري حتى 2023، باستثناء فترة قصيرة قبيل إقامة «إكسبو دبي 2020»، الذي سيؤدي إلى تحريك الأسعار نوعاً ما. وأصدرت وحدة «إيكونومست إنتيليجانس» التابعة للصحيفة أخيراً تقريراً عن التضخم في الإمارات.

وأشارت فيه إلى أحدث الإحصاءات الرسمية التي أكدت انخفاض التضخم في الإمارات خلال أكتوبر إلى 1.6%، بالمقارنة مع أكتوبر 2017، وأكدت أن نتائج هذه الإحصاءات جاءت متوافقةً مع توقعات «إيكونومست» بشأن معدل التضخم في الدولة خلال الربع الأخير من 2018. وتوقّع التقرير عدم فرض أي ضرائب جديدة في الدولة أو فرض أي زيادة في أسعار الضرائب المفروضة حالياً.