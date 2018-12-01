«ماهاراشترا» تخصص أرضاً للمصفاة الإماراتية السعودية الهندية

المصدر: دبي ـ سيد صالح

تعتزم ولاية «ماهاراشترا» الهندية تخصيص أرض خلال الأسابيع القليلة المقبلة لإقامة مشروع المصفاة الإماراتية السعودية الهندية المشتركة لتكرير النفط حسبما نشرت أمس «بزنس توداي» الهندية.

ونقلت المجلة عن أحمد البنا، المبعوث الإماراتي إلى الهند، تصريحه: «ولاية «ماهاراشترا» بصدد تخصيص الأرض للمشروع حالياً وسيجري التخصيص في غضون الأسبوعين أو الشهرين المقبلين».

وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» قد أبرمت في أبوظبي في أواخر يونيو الماضي اتفاقية مع شركة «أرامكو» السعودية للنفط وشركات نفط هندية لبناء مصفاة نفط عملاقة ومجمع للبتروكيماويات في منطقة «راتناجيري» على الساحل الغربي للهند بقيمة تقديرية بنحو 44 مليار دولار.