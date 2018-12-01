انطلاق أعمال " قمة الثروة العربية 2018 " في دبي

المصدر: دبي - وام

انطلقت أمس في دبي أعمال «قمة الثروة العربية 2018» بمشاركة 200 من صناع القرار ومستشاري الاستثمار ومديري الثروات وأصحاب الأعمال والمصرفيين من القطاع الخاص من الإمارات والعالم.

تحدث في القمة أكثر من 30 خبيراً متخصصاً في إدارة الثروات العالمية لتقديم حلول قابلة للتنفيذ في ظل ما يشهده الاستثمار الخاص عالمياً من تحديات.

وشهدت القمة عرض تقرير حول الثروة والدول الأكثر شعبية لجذب الأثرياء.

وتطرقت أعمال القمة إلى الاتجاهات والاستراتيجيات التي تؤثر في الاستثمار العالمي عبر التركيز على القرارات المنتظرة من قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.