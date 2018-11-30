3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 3 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 739 مبايعة بقيمة 1.7 مليار درهم، منها 99 مبايعة للأراضي بقيمة 900 مليون درهم و640 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 800 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 140 مليون درهم بمنطقة اليفرة 3 تليها مبايعة بقيمة 116 مليون درهم في منطقة اليلايس 1.

وتصدرت اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 21 مليونا.

فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم بمنطقة المركاض.

وتصدرت ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 119 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 76 مبايعة بقيمة 115 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.3 مليار درهم منها 110 رهونات أراض بقيمة 900 مليون درهم و152 رهونات فلل وشقق بقيمة 400 مليون درهم، أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 198 مليون درهم ورهن في منطقة الثنية الثالثة بقيمة 155 مليون درهم. وحققت التصرفات العقارية أمس 929 مليون درهم .

حيث تم تسجيل 158 مبايعة بقيمة 480 مليون درهم، منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 319 مليون درهم و139 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 161 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 100 مليون درهم في منطقة رقة البطين تليها مبايعة بقيمة 90 مليون درهم في المنطقة نفسها. وتصدرت الثنية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 9 ملايين.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم بمنطقة الخيران الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 15.6 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 449 مليون درهم منها 26 رهن أراض بقيمة 257 مليون درهم و42 رهن فلل وشقق بقيمة 192 مليون درهم، أهمها بمنطقة الثنية الثالثة بقيمة 152 مليون درهم وأخرى بمنطقة النهدة الأولى بقيمة 133 مليون درهم.