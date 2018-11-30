شركات تطلق أحدث ابتكاراتها في «الخمسة الكبار»

المصدر: دبي - البيان

واصلت الشركات المشاركة في معرض الخمسة الكبار، الحدث الأكبر من نوعه لمواد البناء والإنشاء في المنطقة والمقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة 26-29 نوفمبر الجاري، إطلاق أحدث ابتكارات في قطاع التشييد والبناء وتقديم حلول جديدة لمواجهة تحديات القطاع.

حلول

وسلطت مدينة خليفة الصناعية الضوء على الحلول والخدمات المتاحة للشركات في «مدينة خليفة الصناعية للمواد الإنشائية»، المركز المخصص لتصنيع واستيراد وتخزين وتوزيع مواد البناء في الإمارات. وقال سمير شاتورفيدي، الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية: «يشهد قطاع البناء والإنشاءات بدولة الإمارات نمواً متواصلاً على الرغم من العديد من التحولات والتحديات.

وتحرص شركات البناء والانشاءات على تطوير المشاريع المرتبطة بالعديد من القطاعات مثل السياحة والتجارة والنقل. ويحتاج قطاع البناء إلى توفر بنية تحتية متكاملة لدعم النمو. واستجابةً لهذا الطلب، قمنا بتوسيع المساحات المخصصة في (مدينة خليفة الصناعية للمواد الإنشائية) لتلبية احتياجات الشركات».

وأضاف شاتورفيدي: «يمكن تأسيس الشركات في (مدينة خليفة الصناعية للمواد الإنشائية) خلال أيام، الأمر الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد والتكاليف على أصحابها ويسهم في تلبية احتياجات المشاريع بنحو أسرع» تجدر الإشارة إلى أن موانئ أبوظبي قد أطلقت «مدينة خليفة الصناعية للمواد الإنشائية» لخدمة مجموعة واسعة من الأنشطة المتعلقة بقطاع البناء والانشاءات بدءاً بالمستودعات المخصصة للمشاريع، ووحدات الصناعات الخفيفة، وانتهاءً بالبنية التحتية المخصصة لخدمة المشاريع الكبيرة.

وتقع «مدينة خليفة الصناعية للمواد الإنشائية» في موقع استراتيجي بين أبوظبي ودبي ضمن مدينة خليفة الصناعية، التابعة لـ «موانئ أبوظبي». وتعتبر مدينة خليفة الصناعية واحدة من أكبر مناطق الصناعة والتجارة الحرة في الشرق الأوسط.

حيث تتيح للشركات والمستثمرين حلولاً مبتكرة بتكلفة تنافسية وبنية تحتية متطورة، وشبكة نقل متعددة الأنماط براً وبحراً وجواً بالإضافة إلى خطوط السكك الحديدية التي تقوم بتطويرها حالياً شركة «الاتحاد للقطارات».

أنظمة

وتشارك «شركة التوريد والخدمات الفنية» في المعرض بغرض استعراض أحدث ابتكاراتها في مجال تصنيع أنظمة المباني، بالإضافة إلى مجموعتها الواسعة من مواد وتقنيات البناء.

وتأتي مشاركة «شركة التوريد والخدمات الفنية» في الدورة التاسعة والثلاثين لأكبر وأبرز حدث للبناء في الشرق الأوسط والتي تقام تحت شعار «تشكيل مستقبل البناء»، تماشياً مع جهودها المتواصلة للترويج لأحدث المنتجات وتقنيات مواد البناء، ومساعيها لعقد شراكات جديدة.

بالإضافة إلى تعزيز استثماراتها والتواصل مع أبرز المختصين في مجال البناء من أنحاء العالم، والعاملين في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، ومدراء المشاريع من مختلف مجالات صناعة البناء، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أبرز حلولها ومنتجاتها.

وتعرض الشركة خلال هذا الحدث حلولها الجاهزة لقطاع البناء والتي تشتمل على أنظمة البناء المتطورة، حيث يوفر قسم أنظمة البناء في الشركة للمطورين ومختصي البناء كافة المواد اللازمة لعملية البناء تحت سقف واحد، مقدماً حلولاً فعالة ومنخفضة التكلفة للعملاء الباحثين عن منصة واحدة لتلبية احتياجاتهم في مجال البناء.

وتقدم الشركة من خلال هذا الحل المبتكر مجموعة كاملة من أنظمة البناء الجاهزة، بما يشمل تصميم وتصنيع وتجميع المباني الحديدية الجاهزة خفيفة الوزن. كما يمكن تطبيق نظامها الخاص بالبناء ضمن مجموعة واسعة من الإنشاءات مثل المخازن التجارية والصناعية والمرافق الزراعية، بما في ذلك مزارع الدواجن وحظائر تربية الحيوانات والمباني متوسطة الارتفاع المناسبة للمدارس والمستشفيات، والمجمعات السكنية.

وقال فيكن أوهانسيان، المدير التنفيذي في «مجموعة هاروال»: «تأتي مشاركتنا في معرض»الخمسة الكبار«تماشياً مع رؤية»مجموعة هاروال«.

حيث نهدف إلى تسليط الضوء على ابتكاراتنا في مجال البناء وعرض مجموعة تقنياتنا المتطورة أمام شركائنا المحتملين في الشرق الأوسط. ونحن نرى أن معرض»الخمسة الكبار«هو المنصة المثالية لمشاركة خبراتنا ومعارفنا في مجال البناء .

والتي يمكن أن تسهم في تعزيز نمو هذا القطاع عبر تحسين موارده الحالية وضمان تقديم حلول ذات جودة وكفاءة عالية. ونحن ملتزمون بتصنيع منتجاتنا باستخدام المواد المستدامة بيئياً واتباع العمليات التشغيلية الصديقة للبيئة، وتلبية متطلبات عملائنا وفقاً لأعلى المعايير الدولية».

اتفاقية

في سياق متصل، أعلنت شركة «LEME Lighting» عن إبرامها اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «بافيجن»، وذلك لجلب تكنولوجيا الأرضيات الذكية إلى الإمارات. وتعتزم الشركتان دمج حلول الأرضيات الذكية المخصصة من «بافيجن»، والتي تنتج الطاقة خارج الشبكة، مع حلول الإنارة المستدامة من LEME Lighting في الإمارات وخارجها.

وقال لورانس كيمبال كوك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بافيجن»: «ندرك أهمية جعل الأفراد جزءاً لا يتجزأ من البنية التحتية للمدن الذكية.

وتعمل حلول الأرضيات الذكية فائقة التفاعلية التي نقدمها على تحويل الطاقة الناجمة عن حركة البشر إلى طاقة كهربائية تستخدم لتشغيل التطبيقات المحلية، بما في ذلك أنظمة الإنارة العاملة بتقنية الديودات الباعثة للضوء LED، وأجهزة الاستشعار، بالإضافة إلى تسجيل البيانات ونقلها.

أرضيات

قال لورانس كوك :«نقوم حالياً بتركيب أرضيات مبتكرة في مواقع مثل المطارات، والمستشفيات، ومقرات الشركات، ومحلات البيع بالتجزئة، والمدارس».

من جانبه، قال سانوج كوهلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة LEME: «تهدف شراكتنا مع (بافيجن) إلى دفع عجلة تطوير حلول الطاقة البديلة بما يتماشى مع طموحات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021».