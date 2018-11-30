«العين الأهلية للتأمين»: الإمارات نموذج لتلاحم الشعب والقيادة

المصدر: دبي- البيان

احتفلت شركة العين الأهلية للتأمين باليوم الوطني في أجواء بهيجة مفعمة بالحب والولاء للوطن، تغمرها مشاعر الفخر والاعتزاز للقيادة الرشيدة على الإنجازات الضخمة، التي حققتها الدولة على كل المستويات لتشكل نموذجاً للاستقرار الاقتصادي والسياسي والانسجام الاجتماعي والتلاحم بين القيادة والشعب.

وقال محمد البادي بن يوعان رئيس مجلس إدارة الشركة إن الاحتفال باليوم الوطني يكتسب أهمية خاصة كونه يتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2018 مناسبة وطنية كبيرة شعارها (عام زايد) للاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بمناسبة مرور 100 سنة على ميلاده وإبراز دوره في تأسيس دولة الإمارات، واستلهام قيم وأخلاق زايد والعمل بمبادئ القائد المؤسس لدولة الإمارات.