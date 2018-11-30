تقاليد المطبخ اليوناني في «أموس» بريكسوس بريميوم دبي

المصدر: دبي- البيان

يقدم مطعم «أموس» في فندق ريكسوس بريميوم دبي تشكيلة من أبرز أطباق المطبخ اليوناني العريق.

ويبدع الشيف لازارو ديميتريس ألذ الأطباق التي يحضرها بكل عناية واهتمام، أو كما يقال باليونانية «ميراكي»، وهي كلمة يونانية تستخدم لوصف من يضع لمسته الخاصة في عمله، ويؤديه بمنتهى الحب والإخلاص. وينجح الشيف ديميتريس في ذلك بإعداد قائمة طعام غنية بالأطباق اليونانية الشهية مراعياً اتباع العادات والتقاليد اليونانية الأصيلة. وتضم قائمة الطعام التقليدية مقبلات أبرزها صلصة تزاتزيكي وفاڤا وساجانكي، علاوة على الأطباق الرئيسة وأبرزها الطبق الخاص المفضل وهو المعكرونة مع السلطعون.