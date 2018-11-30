«الإمارات» تبدأ تسلم دفعة جديدة من «العملاقة»

المصدر: دبي - أشرف رفيق

قالت وكالة بلومبرغ إن شركة طيران الإمارات حلت مشكلة تسلم طائرات «إيرباص إيه 380»، لكنها لم تصل إلى حل في معضلة محركات تشغيل الطائرة بعد.

واستأنفت شركة «إيرباص» تسليم طائرات إيه 380 العملاقة إلى «طيران الإمارات»، مما عزز فرص الشركة الأوروبية في الوفاء بالمستهدف من تسليم الطائرات حتى نهاية العام.

بينما تبقى بقية الطائرات التي يجب أن تسلمها «إيرباص» بعد هذا الموعد محل جدل. وتسلمت «طيران الإمارات» في منتصف نوفمبر الماضي طائرة إيرباص، ضمن طائرتين كانتا جاهزتين للتسليم في 31 أكتوبر الماضي، وفق ما أعلنته أمس «إيرباص» التي تتخذ من تولوز في فرنسا مقراً لها. ومن المتوقع أن تصل الطائرة الثانية الأسبوع المقبل، مما يقرب الشركة من الوفاء بتسليم 800 طائرة خلال العام الجاري.