«كروكس» تتعاون مع شخصيات بارزة في حملتها التسويقية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت كروكس، العلامة التجارية لأحذية الكاجوال المبتكرة تعاونها مع نخبة جديدة من الشخصيات الاجتماعية البارزة لتقود حملتها التسويقية العالمية «Come As You Are» والتي تنظمها للعام الثالث على التوالي. ولاقت هذه الحملة نجاحاً كبيراً منذ انطلاقها في العام 2017، حيث ألهمت الملايين من المستهلكين من حول العالم بتعزيز ثقتهم بالعلامة التجارية وزيادة إقبالهم عليها.

وتضم قائمة سفراء كروكس في حملتها العالمية كلاً من «زوي ديشانيل»، ممثلة أميركية وموسيقية ومغنية وكاتبة أغاني، مع الممثلة البريطانية أيضاً «ناتالي دورمر»، والممثلة والراقصة وعارضة الأزياء الصينية «جينا جين»، وأيضاً الممثلة والمغنية الكورية الجنوبية «كيم سي جيونغ»، والممثلة وعارضة الأزياء اليابانية «سوزو هيروسي». وسيتم عرض المواد الإعلانية الرقمية والمطبوعة بالتعاون مع هذه القائمة من الفنانين ضمن حملة «Come As You Are» في الأسواق العالمية البارزة في العام 2019.

وعلى مدار العام، سيكون دور سفراء كروكس الجدد هو إلهام المستهلكين بتعبيرهم عن أنفسهم من خلال موديلات كروكس. وستسلط الحملة الضوء على حذاء «كلاسيك كلوق»، وحذاء «لايت رايد»، وهو أحدث ابتكار للراحة بالنسبة لكروكس، إضافة إلى مجموعات صنادل «سيرينا» و«سويفت ووتر» .