الشارقة تستضيف منتدى للاستثمار الأجنبي ديسمبر المقبل

المصدر: الشارقة - البيان

أكد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، أن الدورة الرابعة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بين 10 - 11 من ديسمبر المقبل في مركز جواهر للمناسبات والمؤتمرات، ستناقش قضايا في غاية الأهمية للمستثمرين ورواد الأعمال ومسؤولي الشركات في القطاعين العام والخاص، وسيوضح مكانة الإمارات على خارطة الاستثمار العالمي وكيف تجمع بين أفضل ما في الأسواق الناشئة والمتقدمة.

واعتبر أن الكلمة السحرية في هذه المرحلة هي السرعة، سرعة في التقنيات وأنماط الحياة وتبدل نظم الإدارة، لكن المتغيرات المهمة السريعة التي يجب علينا أن ننتبه إليها هي ما يجري في الاقتصاد العالمي من تحولات في مراكز القوى وتطورات في ثقافة الاستثمار،.

بالتالي فإن الكيانات الاقتصادية التي لا تواكب قراءة نتائج التغيير وتعزز من قدراتها على التعامل معها ستصبح خارج خريطة الاقتصاد العالمي بغض النظر عن قوتها الحالية. وأضاف: «أول ما تفرضه ثقافة الاستثمار الأجنبي حول العالم هو تنويع الاقتصاد والتركيز على القطاعات التي تنتج السلع وتولد الوظائف وتضيف إلى هيكلة الاقتصاد القائم، وتوطين التقنيات الجديدة وترشيد استهلاك الموارد وتدريب المهارات، وهذا ما نصت عليه كل السياسات الاقتصادية في الدولة».

وأوضح أن التوجهات الجديدة لرؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة تشهد حالة غير مسبوقة من حيث الكم والتركيز، مشيراً إلى أن معدلات النمو الكبيرة في العالم لم تعد تأتي فقط من الدول ذات الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة بل من الأسواق الناشئة التي لم يعد بمقدور المستثمرين حول العالم تجاهلها باعتبارها تشكل نحو 60% من إجمالي الناتج الاقتصادي العالمي وتشارك في نحو 50% من إجمالي التجارة العالمية في البضائع، بحسب تقرير إدارة الثروات العالمية الصادر عن مؤسسة (يو بي أس).