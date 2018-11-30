غرفة دبي تبحث التعاون مع «منشآت» السعودية

المصدر: دبي- البيان

استقبلت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً في مقرها وفداً من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وذلك لتبادل الخبرات والمعرفة حول بيئة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات والسعودية، وسبل تطوير وتعزيز التعاون المشترك في هذا القطاع الحيوي.

وكان في استقبال الوفد الزائر عتيق جمعة نصيب، نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي، وحسن الهاشمي، مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة دبي، في حين ترأس الوفد السعودي فيصل السلطان، مدير البرامج في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» وعدد من أصحاب المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال السعوديين.

وأكد عتيق نصيب حرص غرفة دبي على تعزيز علاقتها الثنائية مع أشقائها السعوديين، لافتاً إلى أن السعودية هي أكبر وجهة لصادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة، مشدداً على أن خبرات الغرفة ومبادراتها المتنوعة خاصة في قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة مسخرة لخدمة الأشقاء السعوديين.

وأضاف نصيب أن غرفة دبي عبر مبادرتها المبتكرة لدعم ريادة الأعمال «دبي للمشاريع الناشئة» تهدف إلى دعم ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة في دبي، وتحرص على أن تكون وجهة أساسية لرواد الأعمال في المنطقة.

لافتاً كذلك إلى أن دعم ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة هي من أهم أولويات الغرفة، حيث تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 95% من جميع الشركات العاملة في الإمارة، وتعتبر كذلك العمود الفقري لاقتصاد دبي، مشيراً إلى أن جهود الغرفة تتماشى مع أهداف خطة دبي 2021 في تعزيز دور الإمارة لتصبح مركزاً جاذباً للأعمال والابتكار والمعرفة.

ولفت إلى أن الإمارات والسعودية يهدفان إلى تعزيز وترسيخ دور أصحاب المشاريع الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لهما من دور مهم وبارز في نمو الاقتصاد، مشيراً إلى أن المشاريع الصغيرة تلعب دوراً مهماً مع هدف البلدين تقليل الاعتماد على النفط والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الكبرى لرؤية الإمارات 2021 ورؤية السعودية 2030.

واستعرضت ناتاليا سايشيفا، مديرة ريادة الأعمال في غرفة دبي فرص الشراكات والتعاون المثمر بين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات والسعودية، وأبرز التطورات في بيئة المشاريع الناشئة في دبي، إضافة إلى المميزات التي تقدمها «دبي للمشاريع الناشئة» لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة من مختلف أنحاء العالم لمساعدتهم في البدء بمشاريعهم في الإمارة.