«أميرة» تطلق مجموعة مجوهرات «الاتحاد»

المصدر: أبوظبي- البيان

كشفت مجوهرات أميرة عن مجموعتها الحصرية المحدودة «الاتحاد»، وهي مجموعة مميزة من المجوهرات ذات التصاميم اليدوية والمخصصة للاحتفال بالعيد الوطني ال47 لدولة الإمارات، وذلك خلال حفل أقامته بمناسبة افتتاح معرضها في مركز المارينا في أبوظبي.

حضر الحفل لفيف من كبار المشاهير والمؤثرين في الإمارات، وتم الكشف عن المجموعة تحت إشراف الممثلة الإماراتية فاطمة الحوسني وبحضور جون بول ألوكاس، المدير التنفيذي وسونيا ألوكاس، مديرة جوي ألوكاس - المجموعة التي تنتمي إليها مجوهرات أميرة.

وتم طرح3 قطع هي أجنحة الاتحاد، رقصة الاتحاد وأزهار الاتحاد، ويجمع بينها أنها تحتوى 7 قطع من الماس للتعبير عن وحدة الإمارات التي تمثل القوة التي ترتكز عليها الأمة. تشير كل قطعة من المجوهرات إلى خاصية فريدة، كالفراشة التي تعكس النعمة التي ترتقي بها الإمارات، والزهرة التي توضح المكانة المرموقة التي تحتلها الإمارات في العالم، وسلاسل اللؤلؤ الذي يعكس أصالة التراث ومكانته العريقة. والمجموعة تتوفر في جميع معارض أميرة الثلاثة، في فيستيفال سيتي في دبي ومركز المارينا في أبوظبي وفي المنار مول في رأس الخيمة.