«رواد»: الدولة حققت قفزات في مسيرتها نحو التطور

المصدر: الشارقة- البيان

احتفت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» باليوم الوطني الـ 47، وأشادت على لسان مديرها العام، حمد المحمود، بالخطوات التي تقوم بها القيادة الرشيدة.

وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في سبيل التقدم في الدولة، ومنجزاتها التي وضعتها في المقدمة. وقال المحمود: إن اليوم الوطني يفتح أعيننا على ما حققته الدولة من قفزات في مسيرتها نحو التطور، والتي مكنتها من التأسيس لمستقبل مشرق في كل المجالات.

وتابع المحمود: في اليوم الوطني، نتذكر إصرار والدنا المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على التأسيس لدولة قوية، بفضل الاتحاد الذي مضى في مسيرته برفقه إخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، الذين بذلوا جهداً عالياً في الارتقاء بالدولة.

وتمكين شبابها وبناتها، ليتمكنوا من مواصلة السير على الطريق الصحيح، وهو النهج الذي تسير عليه مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" بما يتوافق مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».