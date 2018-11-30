10 مليارات درهم تجارة الدولة الورقية

المصدر: دبي - البيان

أكّد منظمو أكبر معرض متخصص لصناعة الورق ولوازم المكاتب والقرطاسية والأدوات المكتبية في المنطقة «بايبر ورلد الشرق الأوسط»، في ميسي فرانكفورت، نمو قطاع الورق، حيث قدر المشاركون في المعرض تجارة الإمارات من الورق بأكثر من 10 مليارات درهم، لا تستهلك منها سوى 1.6 مليار درهم، فيما تعيد تصدير ما قيمته 8.4 مليارات درهم.

ويتأهّب معرض عالم الورق «بايبر ورلد الشرق الأوسط 2019»، التجاري المتخصص لصناعات الورق ولوازم المكاتب والقرطاسية في المنطقة، في دورته التاسعة لتحديات ومناقشات جديدة تسلط الضوء على تطورات الورق الإلكتروني، حيث يتوق أكثر من 300 عارض إلى تعزيز فرص الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وما وراءها.

وتعد «أكثر من الورق» الفكرة الأساسية للمعرض التجاري الأهم للقرطاسية، لوازم المكاتب، لعب الأطفال والألعاب في المنطقة، الذي تنظمه شركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، ويقدم مجموعة منتجات موسعة وبرنامجاً خاصاً لفعاليات قيمة مضافة. ودأب «بايبر ورلد الشرق الأوسط» بمرور السنين على زيادة مجموعة منتجاته سريعة النمو، ففي 2018 شهد المعرض إضافة قسم عالم الجلود «ليذر ورلد»، وهي المنصة التجارية الوحيدة للسلع والإكسسوارات الجلدية في المنطقة.

وقالت ألكسندريا روبنسون، مدير معرض «بايبر ورلد الشرق الأوسط»: «تعد مسابقة علبة الألغاز ومركز الهدايا المؤسسية مثالاً على استمرار تطور المعرض، حيث نأسر خيال المحترفين عبر مجموعة واسعة من قطاعات الصناعة ذات الصلة. يقدم المعرض ما يرضي كل المعنيين بالقطاع سواء تاجر الجملة، أو الموزع، أو الشركة أو المستخدم التجاري النهائي.