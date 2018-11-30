«توازن»: نفخر بالانتماء للوطن ونعتز بمسيرة التطور

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم مجلس التوازن الاقتصادي «توازن» أمس احتفالية بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات في مقر المجلس في أبوظبي بحضور طارق عبد الرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي وكافة موظفي المجلس مؤكدين خلال الاحتفال شعورهم بالفخر للانتماء لهذا الوطن واعتزازهم بمسيرة التطور والتنمية التي تشهدها الدولة في ظل القيادة الرشيدة.

وتضمن الاحتفال مجموعة من العروض المستوحاة من تراث الإمارات الأصيل وثقافتها العريقة، واستمتع الحضور بالأنشطة والفعاليات في أجواء احتفالية مبهجة. وبهذه المناسبة رفع طارق عبد الرحيم الحوسني، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات العزيز بمناسبة اليوم الوطني للدولة. وعبر في كلمة عن فخره بمنجزات دولة الإمارات.