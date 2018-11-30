1.8 تريليون دولار المشاريع المزمعة في دول التعاون

المصدر: دبي-أشرف رفيق

تبلغ قيمة المشاريع المزمع تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي 1.8 تريليون دولار حسب ما ذكرت «ميد».

وأضافت المجلة في تقرير مشاريع دول مجلس التعاون أن مشاريع البناء والتشييد تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي المشاريع المتوقع تنفيذها في دول الخليج، لكن مشاريع النفط والغاز أكثر تعقيداً وليس هناك مجال للخطأ فيها.

وتشكّل مشاريع النفط والغاز والإنشاء معاً الـ 58% من إجمالي قيمة المشاريع المقبلة في دول التعاون.

ونصف المشاريع المزمعة في قطاعات النفط والغاز والإنشاء يجري تنفيذها حالياً بالفعل فيما بلغ أكثر من 50 % من المشاريع المخطط تنفيذها مرحلة الدراسة، وهناك 9% منها في مرحلة التصميم و 5% في مراحل طرح المناقصات.

وتبلغ قيمة مشاريع النفط والغاز من المشاريع المزمعة في دول التعاون نحو 200 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة المشاريع الإنشاء والتشييد 1.6 تريليون دولار.