«إينوك» تجدد التزامها بدعم مسيرة التنمية

المصدر: دبي - البيان

تقدم سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لـ«إينوك» بالتهنئة باسمه وباسم المجموعة بأسمى آيات التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام الإمارات بمناسبة اليوم الوطني.وأضاف:نجدد التزامنا الراسخ بالمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية وهو ما تجسّد في الجهود التي بذلتها المجموعة على مدى السنوات الـ 25 الماضية للمساهمة في بناء مستقبل مشرق.