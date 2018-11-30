«دهماني» تطلق علامة «دوسول» لجيل الألفية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة دهماني للمجوهرات إطلاق علامتها الجديدة دوسول، التي تتوجه إلى جيل الألفية بتصاميم مبتكرة، تحاكي طموحاته وإبداعاته.

وتأتي ولادة «دوسول» لتجسد رؤية دهماني، من خلال تقديم تشكيلات مميزة وبأسعار مقبولة، ولكن مع الاحتفاظ بالعناصر الرئيسة لهوية مجموعة دهماني، وهي الجودة والمهارة الحرفية والتصميم المتفرد.

وهكذا، تتميز علامة «دوسول» عن سواها بتصاميمها المبتكرة وشخصيتها المتألقة، لتحاكي الروح الملهمة لمسقط رأسها دبي. وتلعب «مجموعة دهماني للمجوهرات» دوراً ريادياً على مستوى آسيا والشرق الأوسط في قطاع الماس والمجوهرات، مستندة إلى خبرة عريضة تتجاوز الـ 50 عاماً. ويقع مقر المجموعة في مركز دبي للسلع المتعددة.

والذي أكد رئيسه التنفيذي أحمد بن سُليم الأهمية الكبيرة للمجموعة قائلاً: «تُعد دهماني إحدى أضخم الشركات على مستوى المنطقة في مجال تجارة الأحجار الكريمة والماس بالجملة، إلى جانب بيع المجوهرات الماسية الفاخرة بالتجزئة، ولذا يُسعدنا أن نستضيف مقرها العالمي في «برج الماس» في «مركز دبي للسلع المتعددة» منذ عام 2011».

ومن جانبه، أكد أميت دهماني، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لـ«مجموعة دهماني للمجوهرات»، أن قرار إطلاق العلامة الجديدة جاء بعد أن لاحظت المجموعة وجود فرصة في السوق لتقديم علامة للمجوهرات بأسعار مقبولة، شارحاً ذلك بالقول:

«سنتوجه من خلال «دوسول» إلى شريحة متزايدة من العملاء العالميين الساعين لاقتناء المجوهرات الفاخرة بأسعار مقبولة، والذين سيزورون دبي خلال معرض «إكسبو 2020» والفترة التي تليه».

وقال أحمد بن سُليم: تعود شراكتنا مع «مجموعة دهماني للمجوهرات» إلى أواخر عام 2005 عندما كشف «مركز دبي للسلع المتعددة» النقاب عن «دبي كت»، كونها أول قطعة ألماس في العالم مستوحاة من مدينة وتحمل اسمها، وهي الآن تمتلك حق التوزيع الحصري لألماسة «دبي كت» الفريدة من نوعها ذات الـ 99 وجهاً.

كما يمثل إطلاق علامة «دوسول» فعالية هامة لـمجموعة دهماني للمجوهرات، يوضح كيف يعمل مركز دبي للسلع المتعددة في انسجام مع الشركاء لتنمية وتوسيع المشاريع التجارية. وأعلنت دوسول افتتاح متجرها في ممشى الأفنيوز في أتلانتس النخلة.

وقالت ليلى سهيل، الرئيسة التنفيذية لقطاع التحالف والشراكات الاستراتيجية في دائرة دبي للسياحة والتسويق التجاري: «سعيدة ومتفائلة بالجهود التي يبذلها القطاع الخاص عموماً، وقطاع التجزئة بشكل خاص، من خلال التعاون الوثيق مع حكومة دبي في سبيل تعزيز مكانة الإمارة بوصفها وجهة سياحية تتيح تجارب تسوق مميزة».

وتخطط العلامة لإنشاء شبكة ديناميكية من المتاجر، حيث تحضر لإطلاق 10 متاجر أخرى في عدد من الوجهات، بما فيها فندق قصر الإمارات بأبوظبي، ومركز الزاهية للتسوق بالشارقة، والنخيل مول في نخلة جميرا، ومول الإمارات وأبراج الإمارات في دبي، وذلك بحلول موعد «إكسبو 2020».