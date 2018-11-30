«دو» تُسعد سكان الإمارات ببيانات وإنترنت مجاني

المصدر: دبي- البيان

بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات، هنأت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، سكان الإمارات بطريقة مميزة، عبر إعلانها عن توفير خدمة واي فاي الإمارات بسرعات عالية لجميع السكان مجاناً، خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 9 ديسمبر، ليس هذا فحسب، حيث سيستمتع جميع عملاء خدمات الاتصال المنزلي من دو بمشاهدة أكثر من 200 قناة تلفزيونية مجاناً من 30 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر.

وسيستمتع عملاء الدفع الآجل والمسبق من أبناء الإمارات بعرض خاص، يتيح لهم الحصول على 47 جيجابايت من البيانات مجاناً لمدة يومين اعتباراً من تاريخ تفعيل الباقة في أي وقت خلال الفترة من 1 وحتى 3 ديسمبر، ويمكن للعملاء تفعيل الباقة عبر طلب الرمز *055#، إضافة إلى ذلك، توفر دو لعملاء خدمات الاتصال المنزلي سرعة إنترنت مضاعفة لمدة شهر كامل.

رحلة الريادة

وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي، خدمات الاتصال- دو: «نتقدم بأحر التهاني والتبريكات لجميع سكان دولة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات. إنها لحظات مميزة تدعونا للتأمل في رحلة الإمارات نحو الريادة والمجد وتجسد مشاعر الفخر والانتماء لهذا الوطن المعطاء.

وأضاف فهد الحساوي أنه في هذه المناسبة الوطنية الملهمة، يسعدنا مشاركة سكان الإمارات احتفالاتهم، من خلال توفير مجموعة من العروض المميزة والحصرية، لتعزيز سعادة عملائنا خلال احتفالهم بهذه المناسبة الخاصة.