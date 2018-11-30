«تاليس» تؤكد التزامها بمواصلة عجلة الابتكار في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة «تاليس» استكمال برنامجها للتدريب الداخلي في شركتها المتخصصة بنظم إلكترونيات الطيران في إرفاين بكاليفورنيا.

والذي تضمن مشاركة الفائز بالجائزة الافتتاحية لمشروع «فكرة» الذي أطلقته «تاليس» بالتعاون مع مجموعة الاتحاد للطيران عام 2016 بهدف تعزيز مهارات ريادة الأعمال والابتكار بين الكفاءات الشابة في الإمارات.

ومن بين الفائزين بجائزة «فكرة» عن فئة «أفكار خارج الصندوق» التي دعت الطلبة إلى تقديم أفكار حديثة يمكن تطبيقها في الشركات المتخصصة بقطاع الطيران، برزت طالبة أردنية من طلبة معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي. وبعد مشاركتها الناجحة، تم إرسالها لمدة 3 شهور إلى مكاتب شركة تاليس في إرفاين بكاليفورنيا، وهي إحدى شركات توريد نظم الترفيه الجوي الخاصة بشركة الاتحاد للطيران.

وقال برنار رو مدير شركة (تاليس)في الإمارات: ملتزمون تماماً بدعم الكفاءات الشابة من ذوي الأفكار المبتكرة التي يمكنها المساعدة في تحقيق نقلة نوعية في قطاعنا، لاسيما في العصر الرقمي. وتمتاز الفكرة الفائزة بقدرتها على تعزيز الكفاءة التشغيلية لشركات الطيران وعائداتها، فضلاً عن زيادة راحة الركاب.