«بانيراي» تقدم ساعة غطس جديدة

المصدر: دبي- البيان

تقدّم شركة بانيراي ساعة غطس جديدة تتميز بصلابتها، جرأتها ومتانتها: وهي ساعة Submersible Chronograph الجديدة المستوحاة من الفرنسي (غيوم نيري)، بطل الغطس الحر والشهير بتسجيله أرقاماً قياسية عالمية والتقاطه صوراً أخاذة تحت الماء.

وتجسّد الساعة مزيجاً يجمع بين الأداء، الصلابة والموثوقية، الصفات الجديرة ببطل شكّل مصدر إلهام لهذا الابتكار المذهل في الهندسة الميكانيكية. فاز (غيوم نيري) ببطولة العالم مرتين وسجّل أربعة أرقام قياسية في الغطس الحر عن فئة الوزن الثابت. هذا الرياضي السابق بات اليوم سفيراً للبحر، مرسخاً تجربته المذهلة في الغطس من خلال صور وأفلام تأسر كل من يراها. من هنا، وتكريماً لهذه الخبرة الفريدة، ابتكرت بانيراي ساعة جديدة تجمع بين مزايا الأداء التقني، القوة البارزة والمظهر الرياضي.

وتُحافظ الساعة على سمات ساعات الغطس المتخصصة، فهي مقاومة لتسرّب المياه حتى عمق 300 متر (أي ضغط 30 بار) كما أنها مزوّدة بإطار دوّار أحادي الاتجاه يعرض لمدة الغطس بدقة تامة. من جهته، يتميز الميناء بوضوحه المطلق وسهولة قراءته حتى في الظلام الدامس، وذلك بفضل المؤشرات البيضاء اللماعة.