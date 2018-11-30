«الشارقة لإدارة الأصول» تنظم فعاليات تراثية ووطنية

المصدر: الشارقة- البيان

احتفلت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة أمس مع موظفيها، بمناسبة اليوم الوطني عبر إقامة مجموعة من الفعاليات التراثية والوطنية تعبيراً عن الاعتزاز والفخر بهذا اليوم التاريخي، وتأكيداً على الهوية الوطنية الإماراتية.

ورفع إبراهيم الحوطي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، في شركة الشارقة لإدارة الأصول، أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، بهذه المناسبة.

وقال: «يأتي اليوم الوطني ليذكرنا جميعاً بحجم الإنجازات، التي حققتها دولتنا الحبيبة على مدار 47 عاماً ليشكل حافزاً لنا لمواصلة مسيرة الإنجازات والعطاء التي بدأها والدنا المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».