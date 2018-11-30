«دبي للتجزئة»: حرص على دعم النمو والازدهار

المصدر: دبي- البيان

قال نبيل رمضان، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتجزئة: «بالنيابة عن دبي للتجزئة، نغتنم هذه الفرصة، لنتوجه بأطيب الأمنيات لعملائنا وزملائنا وشركائنا بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين للإمارات العربية المتحدة.

وأكد أن أبناء هذه الدولة، يؤكدون عاماً بعد عام، التزاماً راسخاً بالقيم النبيلة، التي أرساها الأب المؤسس للدولة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والقيادة الحكيمة للبلاد. ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من مسيرة التنمية والإبداع في دولة الإمارات، كما أننا حريصون دوماً على القيام بدور فاعل في دعم نموها وازدهارها».