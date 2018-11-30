17.1 مليار دولار التجارة بين الإمارات وأميركا حتى سبتمبر

المصدر: دبي - أشرف رفيق

بلغ حجم التجارة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 17.1 مليار دولار، حسب بيانات وزارة التجارة الأميركية.

وذكرت الوزارة في بيان على صفحتها الإلكترونية أن الصادرات الأميركية إلى الإمارات بلغت 13.4 مليار دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر عام 2018، بينما بلغت قيمة الواردات من الإمارات 3.6 مليارات دولار.

وبلغت التجارة بين الإمارات والولايات المتحدة 1.7مليار دولار في شهر سبتمبر وحده، منها صادرات أميركية إلى الإمارات بلغت 1.2 مليار دولار، وواردات أميركية من الإمارات بلغت 479.9 مليون دولار، حسب بيانات وزارة التجارة الأميركية.