«إم بي إف»: الاتحاد رسم واقعاً مشرقاً يسوده الأمان والرفاهية

المصدر: دبي- البيان

قال الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، صاحب ورئيس مجموعة «إم بي إف» الاستثمارية: إن قيام الاتحاد في الإمارات رسم لها واقعا مشرقاً، يسوده الخير والأمان والرفاهية، وأسس إنجازاته لمستقبل أكثر إشراقاً، تؤكده ما وصلت إليه الدولة من تميز في مختلف المجالات.

وأضاف: يأتي الثاني من ديسمبر كل عام، ليذكرنا بحجم النجاح وعظم الإنجازات، التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية، وليكون حافزاً كبيراً لنا ولأبنائنا للمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية ثاقبة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي جمعت بحكمتها شعباً بأكمله، تحت راية واحدة وروح واحدة.

وأشار القاسمي، إلى أنه بعد مرور 47 عاماً على قيام الاتحاد نرى اليوم واقع الدولة ومنجزاتها وما تم فيها من تطور في كل مجالات الحياة حتى أصبحت في مصاف دول العالم من حيث القوة والتنويع وسرعة النمو ما أسهم في ارتفاع مستوى دخل المعيشة لمواطنيه.