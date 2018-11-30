«صناعات» تحتفي بروح الاتحاد والإنجازات المشرفة

المصدر: أبوظبي- البيان

انضمت «صناعات»، إحدى أضخم الشركات القابضة في مجال الاستثمار الصناعي في الإمارات إلى مسيرة الاحتفالات الوطنية للدولة بيوم الشهيد واليوم الوطني الـ 47 ويوم العلم الإماراتي بمشاركة واسعة من الموظفين للاحتفاء بروح الاتحاد والإنجازات المشرفة التي حققتها دولة الإمارات منذ تأسيسها حتى اليوم.

وشارك موظفو «صناعات» في مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والتراثية التي احتضنها قصر الإمارات، ومن ضمنها عروض فلكلورية، ورقصات تقليدية والمأكولات الإماراتية الشعبية ومعرض للحرف الإماراتية يعكس الماضي الغني للدولة وتاريخها المشرف. وانسجاماً مع روح «عام زايد»، تم تنظيم جلسة شعرية حول حياة وقيم وإرث الأب المؤسس للإمارات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وقال المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لصناعات: «أتوجه بأسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله ، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات».

تنافس عالمي

وأضاف: «يشكل اليوم الوطني لدولة الإمارات مناسبة غالية للاحتفال بقوة وحيوية وتنوع هذه الدولة العظيمة التي استحقت بكل جدارة واقتدار احترام جميع الأمم. لقد حققت الإمارات تقدماً كبيراً خلال فترة وجيزة من الزمن وباتت اليوم تنافس على مستوى عالمي كواحدة من أكثر الدول تقدماً في العالم. وينبع هذا النجاح من روح التعاون والاتحاد والاعتزاز بالوطن، ومن الالتزام الراسخ بالتميز وتحقيق أفضل النتائج في جميع المجالات.