«جنرال إلكتريك»: الإمارات ترسّخ مكانتها نموذجاً يُحتذى عالمياً

المصدر: دبي - البيان

تقدّمت الدكتورة داليا المثنى، رئيسة «جنرال إلكتريك» في منطقة الخليج بأسمى آيات التقدير والوفاء إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني.

وقالت: إن الإمارات حققت في ضوء رؤى وتوجيهات قيادتنا إنجازات استثنائية رسخت مكانتها نموذجاً يُحتذى في العالم، ويقدم لنا اليوم الوطني فرصة للاحتفاء بإنجازات الآباء وما بذلوه من جهود أثمرت عن نهضة الوطن.