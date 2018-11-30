«مونداك»: التنوّع يُحصن اقتصاد الإمارات من تراجع النفط

المصدر: دبي- وائل الخطيب

قال تقرير حديث نشرته شركة «مونداك»: إن الإمارات عملت على تنويع اقتصادها، بعيداً عن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، وقد ساعدها ذلك على تجنب المخاطر التي تواجه تراجعات أسعار النفط.

وأشار إلى التطور الملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي في البلاد لتشمل العديد من المجالات والقطاعات الحيوية موضحاً أن التشريعات والقرارات التحفيزية الأخيرة التي تسمح للأجانب بامتلاك حصة كاملة من الشركة أو فروعها تبشر بموجة جديدة من التدفقات الاستثمارية في قطاعات نوعيّة.

وأضاف التقرير أنه بحلول نهاية 2018، سيتم السماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك كل أو جزء من أسهم الشركات في الدولة مما يساعد في استقطاب الاستثمارات والاستفادة من نفس مزايا الاستثمار في المناطق الحرة.

وأوضحت "مونداك" أن العديد من الشركات الدولية أنشأت مقراتها داخل الإمارات ضمن حدود المناطق الحرة للاستفادة من المزايا والتسهيلات التي توفرها حيث تحتضن الدولة أكثر من 30 منطقة حرة وتعتبر الموجودة في دبي من أبرزها مثل المنطقة الحرة في جبل علي«جافزا» والمنطقة الحرة في واحة دبي للسليكون والمنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» حيث توفر هذه المناطق الكثير من المزايا للشركات ومن أبرزها الملكية الأجنبية بالكامل .