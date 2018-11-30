مجموعة كانو تنصح بالاستثمار في عقارات دبي

المصدر: دبي - أشرف رفيق

نصحت مجموعة كانو البحرينية الدولية المستثمرين بالاستثمار في العقارات في دبي في الوقت الحالي، وفق ما نقلته بلومبيرغ.

وقال مشعل كانو رئيس مجموعة كانو البحرينية الدولية، في مقابلة مع بلومبيرغ، إن الوقت الحالي هو الوقت المناسب للاستثمار في عقارات دبي. وأوضح أن أسعار العقارات في دبي مستقرة في الوقت الحالي، وأحياناً ترتفع. وقال إنه عندما ينخفض سعر شيء ما، مثل العقارات أو الأسهم، يكون هذا هو الوقت المناسب للشراء. وقال إن عقارات دبي تستعد لدورة الارتفاع في الأسعار، وسيحدث هذا في الربع الحالي أو المقبل.

يتركز نشاط مجموعة كانو في الشحن والسفر والكيماويات والنفط والغاز. وتعد المجموعة من أكبر الشركات متعددة الجنسيات المملوكة للعائلة في الشرق الأوسط مع مجموعة واسعة من الأعمال التكميلية والشراكات الاستراتيجية. وللمجموعة أنشطة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا، وقوة عاملة قوامها 4000 موظف.