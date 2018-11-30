«الياه سات» تطلق الإنترنت الفضائي عالي السرعة بالبرازيل

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «الياه للاتصالات الفضائية» (الياه سات)، الشركة العالمية الرائدة في مجال تشغيل الأقمار الصناعية والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عن إطلاق خدمة الإنترنت الفضائي عبر النطاق الترددي Ka في البرازيل الشهر الجاري. وسيساعد إطلاق «الياه سات» لهذه الخدمات في سد حاجة البلاد إلى خدمة الإنترنت المستقرة، والتي تعتمد عادة على الشبكات المحلية للاتصال بالإنترنت.

ويشكل حضور «الياه سات» في 234 بلدية برازيلية، خطوة مهمة في إطار استراتيجيتها للتوسع الدولي. فمع توفير خدمة الإنترنت الفضائي في العديد من المناطق البرازيلية تؤكد «الياه سات» التزامها بتحقيق رؤيتها في توفير وسائل اتصال عالمية المستوى للمجتمعات التي تفتقر إلى الخدمات.

وقال مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة «الياه سـات»: «إن دخول «الياه سات» إلى السوق البرازيلية يمثل خطوة مهمة تدعم خططها في التوسع التجاري عالمياً، والتي كانت موضع التنفيذ طوال السنوات السبع الماضية منذ نشأت فكرة توسيع أسطولنا للأقمار الصناعية لأول مرة».