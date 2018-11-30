3. 14 % ارتفاع التضخم بالفجيرة في أكتوبر

المصدر: الفجيرة- البيان

أصدر مركز الفجيرة للإحصاء تقرير مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لإمارة الفجيرة عن شهر أكتوبر حيث ارتفعت نسبة التضخم بالمؤشر العام لأسعار المستهلك في الإمارة بنسبة 3.14% خلال أكتوبر 2018 مقارنة بأكتوبر 2017.

وأوضح التقرير أن نسبة التضخم السنوي بلغت في أكتوبر 2.94% في منتجات التبغ، كما ارتفعت بنسبة 15.39% مجموعة النقل وذلك نتيجة لزيادة أسعار مشتقات البترول وبنسبة 2.58% لخدمات التعليم. وبنسبة 3.71% للمطاعم والفنادق و4.33% في السلع والخدمات المتنوعة، وبنسبة 4.19% في الاتصالات. أما مجموعة الطعام والشراب فقد بلغت نسبة التغير بها 2.30% وخدمات الصحة 0.11%، في حين بلغت نسبة التغير في الملابس وملبوسات القدم 6.04%، أما التجهيزات والمعدات المنزلية فقد بلغت نسبة التغير بها 6.49%.

وكان هناك انخفاض في مؤشر الرقم القياسي في مجموعة السكن بنسبة 3%، وفي مجموعة الترويح والثقافة انخفضت نسبة التغير حوالي 0.09%.

وعند مقارنة الأرقام القياسية لأسعار المستهلك بين شهري أكتوبر وسبتمبر كان هناك انخفاض بمؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في إمارة الفجيرة بنسبة 0.14% خلال أكتوبر مقارنة مع سبتمبر 2018. وتشير الأرقام إلى استقرار في أسعار معظم المجموعات في سلة المستهلك.

وتشير الأرقام إلى انخفاض مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 0.49%، مجموعة الملابس وملبوسات القدم بنسبة 0.86%، مجموعة النقل 0.5%. كما تشير الأرقام إلى ارتفاع طفيف لمؤشر الرقم القياسي في مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.09%.