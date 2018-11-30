مديرة جديدة لـ«هيلتون دبي ذا ووك»

المصدر: دبي- البيان

أعلن «هيلتون دبي ذا ووك» تعيين خبيرة الضيافة جيزيل كلارك بمنصب مديرة جديدة للوجهة الفاخرة. وهي تمتلك في رصيدها أكثر من 20 عاماً من الخبرة في مجال الضيافة الفندقية الفاخرة، وستنضم إلى طاقم العمل لتتولى مسؤولية إدارة الفندق وتحفيز الفريق مهنياً بشكل يضمن تحقيق نتائج إيجابية وأداء عال الجودة والتميّز.

كانت جيزيل شغلت منذ فبراير 2013 منصب مديرة فندق جميرا ميناء السلام حيث أعادت هيكلة وتجديد الفندق من خلال عملية ترميم بقيمة 100 مليون درهم شملت المناطق الرئيسية والحيوية المحيطة بالفندق دون أن يؤثر ذلك على سير خدمات الفندق.

وقالت جيزيل: أتطلع بشغف من أجل المساهمة في نجاح «هيلتون دبي ذا ووك».