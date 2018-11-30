«فارنك» تفتتح مركز اتصال في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

افتتحت «فارنك» المتخصصة في خدمات إدارة المرافق مركزاً جديداً للاتصال وخدمة العملاء في الفجيرة. يضم المركز أكثر من 30 موظفاً تنفيذياً، أكثر من ثلثيهم من مواطني الإمارات وتم اختيارهم من بين 200 متقدم، بعد إجراء المقابلات الشخصية معهم في إطار التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وقال ماركوس أوبرلين الرئيس التنفيذي للشركة «لقد نجحنا في اجتذاب بعض المواهب الاستثنائية، وخريجي الجامعات من جيل الألفية الذين يجيدون العربية والإنجليزية، مع وضع برامج متقدمة لتدريبهم وتطوير مهاراتهم، وهو ما سيضيف قيمة كبيرة لأداء الشركة.

وأضاف: «اتبعنا استراتيجية متميزة تمثلت بإعطاء الفرصة للمواطنين الإماراتيين، ليس فقط لتوفير وظائف جديدة أو فرص عمل مغرية، بل أيضاً لدعم الاقتصاد الوطني.