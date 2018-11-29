انخفاض أسعار الوقود في الإمارات خلال ديسمبر

المصدر: أبوظبي: عبد الحي محمد

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة اليوم الخميس، عن أسعار الوقود التي سيتم اعتمادها بداية من مطلع ديسمبر.

وتشهد أسعار الجازولين بمحطات التوزيع أكبر تراجع للأسعار على مستوى شهري منذ تطبيق سياسة تحرير أسعار الوقود منذ أغسطس 2015 أي على مدار 40 شهرا.

وأقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في اجتماعها اليوم أسعار شهر ديسمبر شاملاً ضريبة القيمة المضافة (5%)، وحددت للتر الجازولين سوبر 98 سعر 2.25 درهم وللتر الجازولين خصوصي 95 سعر 2.15 درهم ولتر الديزل سعر 2.61 درهم.

وتنخفض أسعار لتر الجازولين سوبر لشهر ديسمبر 32 فلسا عن شهر نوفمبر الجاري والذي بلغ فيه سعر اللتر 2.57 درهم، كما ينخفض سعر لتر الجازولين خصوصي 95 بنحو 31 فلسا.