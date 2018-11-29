الإمارات أكثر الدول العربية رخاءً والعاشرة عالمياً في الصحة

المصدر: دبي - أشرف رفيق

احتلت الإمارات المرتبة الأولى على المستوى الإقليمي، وجاءت من بين أكثر دول العالم رخاء، بناء على مراكزها المتقدمة في فئات مؤشر معهد ليجاتوم للرخاء العالمي، الذي يقيس مستوى الرخاء في 149 دولة في العالم.

وحافظت الإمارات على مركزها الأول بين الدول العربية للعام الثاني عشر على التوالي، واحتلت المركز التاسع والثلاثين عالمياً من حيث الترتيب العام.

ورغم هذا الترتيب العام، فإن الإمارات تأتي في المركز العاشر عالمياً في فئة الصحة، والثامن عشر في فئة جودة الاقتصاد، بينما تقع في الترتيب العشرين في فئة ممارسة الأعمال. وتحتل الإمارات المركز الثامن والعشرين عالمياً في فئة الأمن والأمان، والمركز الخامس والعشرين في مجال رأس المال الاجتماعي. وتعد تلك المراكز متقدمة جداً إذا كان المؤشر يضم 149 دولة في العالم.

وتأتي الإمارات بين أعلى 40 دولة في العالم من حيث مستوى الرخاء بسبب ارتفاع مستوى جودة اقتصادها، ومناخ الأعمال فيها، ورأس المال الاجتماعي والصحة.

وبناء على التقرير، فإن الإمارات من بين أكثر الدول التي تقدمت في الترتيب في مجال إنشاء المشاريع، حيث ارتفعت من المركز 81 إلى المركز 45 خلال السنوات العشر الماضية.

وكانت الإمارات قد تقدمت 10 مراكز إلى الترتيب الحادي عشر على مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال.

وساهمت الأسس الاقتصادية في الإمارات في تسارع تحسن ترتيبها في فئات عديدة. كما تقع الإمارات بين أفضل 50 دولة في العالم من حيث التسامح الاجتماعي وإنفاذ القانون واستقلال القضاء. وتحتل الإمارات المركز الثاني عالمياً في التسامح مع المهاجرين أو الوافدين.

وجاءت النرويج ونيوزيلاندا وفنلندا وسويسرا والدنمارك والسويد وبريطانيا وكندا وهولندا وايرلندا في المراكز العشرة الأولى في المؤشر.