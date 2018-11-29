«الموانئ والجمارك» تحتفل بـ«زايد.. قصة وطن»

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

احتفلت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أمس، باليوم الوطني الــ47 لدولة الإمارات تحت شعار «زايد.. قصة وطن»، مواكبة لعام زايد 2018، حيث أقيم الاحتفال في ميناء راشد وحضره سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ومديري الجهات التابعة للمؤسسة ونحو 1500 موظف.

نقلة نوعية

ورفع سلطان أحمد بن سليم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة ولشعب الإمارات الوفي بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات، مؤكداً حرص قيادة الإمارات منذ قيام الاتحاد على أن تكون أبوابهم مفتوحة أمام أبناء شعبهم يستمعون إلى كل ما من شأنه أن يرتقي بالوطن ويحقق رؤيتهم في أن تصبح الإمارات دولة استثنائية وأن تحدث مبادراتها نقلة نوعية في الوصول إلى سلم الريادة العالمية.

وأشار إلى أن الإمارات طبقت منذ ما يزيد على 30 عاماً مبادئ التجارة الحرة وهو ما جعل الإمارات ودبي على وجه الخصوص ركيزة أساسية في التجارة العالمية فنحو 10% من التجارة الدولية تمر عبر موانئ دبي العالمية. من جانبه تقدم أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي بأسمى آيات التهاني إلى قيادتنا الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني مؤكداً أن قادة الإمارات «حفظهم الله ورعاهم» واصلوا مسيرة الخير والازدهار من خلال تحقيق الإنجازات وإطلاق الكثير من المبادرات.