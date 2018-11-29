احتفال طيران الإمارات تطلق عروضاً سعرية خاصة

المصدر: دبي- البيان

أطلقت طيران الإمارات، عروضاً سعرية خاصة للمسافرين من الإمارات إلى عدد من الوجهات ضمن شبكتها العالمية، وذلك احتفالاً باليوم الوطني.

وتسري العروض على الحجوزات التي يتم إنجازها لغاية 8 ديسمبر، على أن يتم السفر حتى 31 مارس 2019.

وتبدأ الأسعار للسفر في الدرجة السياحية من دبي إلى عمّان من 1825 درهماً، وإلى بانكوك ابتداءً من 1995 درهماً، وإلى حيدر أباد من 1125 درهماً، وإلى تورنتو من 5125 درهماً، وإلى موسكو من 2565 درهماً، وإلى جدّة من 1375 درهماً، وإلى مدريد من 3305 دراهم، وإلى بالي من 2065 درهماً.

أما الأسعار الخاصة للسفر في درجة رجال الأعمال، فتبدأ من 6415 درهماً إلى عمّان، وإلى بانكوك ابتداءً من 10505 دراهم، وإلى حيدر أباد من 3495 درهماً، وإلى تورنتو من 18965 درهماً، وإلى موسكو من 13775 درهماً، وإلى جدّة من 4935 درهماً، وإلى مدريد من 16405 دراهم، وإلى بالي من 11165 درهماً. ويستطيع المسافرون الحجز مع الإمارات للعطلات، للاستفادة من تجربة مميزة في فنادق من فئة 5 نجوم، بمبلغ إضافي ابتداءً من 2899 درهماً للشخص (لا تشمل تذاكر السفر).

ويمكن لعملاء طيران الإمارات، اختبار تجربة متميزة وسلسة، بفضل خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل. والخدمة متاحة لجميع المسافرين على رحلات الناقلة، أياً تكن درجة سفرهم، وذلك مقابل 250 درهماً للرحلة الواحدة لكل 7 حقائب.

ويستمتع المسافرون بنظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الذي يوفر نحو 3500 قناة مرئية ومسموعة، بالإضافة إلى أشهى الوجبات. كما يحصل كل راكب على 20 ميغابايت من البيانات، عبر الاتصال المجاني بخدمة الإنترنت اللاسلكي.