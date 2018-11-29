170 ألف زائر من الإمارات في فرنسا

المصدر: دبي- لؤي عبدالله

بلغ عدد الزوار من الإمارات إلى فرنسا نحو 170 ألف زائر خلال 2017، يشكلون نحو 24.2% من مجمل عدد الزوار الخليجيين الذين زاروا فرنسا والذين وصل عددهم إلى 700 ألف زائر، بحسب كريم مكاشيرا المدير الإقليمي للوكالة الوطنية الفرنسية لتطوير السياحة «أتوفرانس».

وقال مكاشيرا في تصريحات صحفية على هامش إطلاق الموقع الإلكتروني العربي للترويج للوجهات السياحية الفرنسية، إن حجم إنفاق السائح الإماراتي والخليجي يعتبر الأعلى مقارنة بالجنسيات الأخرى، موضحاً أن متوسط إنفاق الزائر من الإمارات يصل إلى نحو 3 آلاف دولار.

وأوضح أن السوق الإماراتي يعد ثاني أكبر سوق في منطقة الخليج، مشيراً إلى أن عدد الزوار من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى فرنسا وصل إلى نحو 2.5 مليون سائح خلال العام 2017.

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وأضاف مكاشيرا أن الموقع الإلكتروني France.fr باللغة العربية، يستهدف السياح من المنطقة العربية وتحديداً من دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يعدون من أكثر الزوار إنفاقاً في أوروبا، حيث تشير البيانات الصادرة عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إلى أن متوسط إنفاق السائح الخليجي أكثر بنحو 6.5 مرات من متوسط إنفاق السائح العالمي.

مشيراً إلى وجود منافسة كبيرة بين الوجهات العالمية على استقطاب السائح الخليجي، للعديد من الأسباب وأبرزها طول فترة الإقامة وحجم الإنفاق إلى جانب زيارة متعددة الوجهات.

وفي إطار السعي لتحقيق الهدف المنشود الخاص بجذب 100 مليون سائح لفرنسا بحلول عام 2020، تم تطوير نسخة باللغة العربية من هذا الموقع الإلكتروني لجذب اهتمام المنطقة وزيادة تردد مواطنيها على فرنسا.

ويراعي موقع France.fr التوافق الكلي مع المسافرين الشرق أوسطيين، حيث يأخذ محتوى الموقع في الاعتبار الاختلافات الثقافية والتقاليد. وقد تم حالياً توفير منصات باللغة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي لإلهام المتابعين وتشجيعهم على مشاركة تجاربهم.