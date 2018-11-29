«غرف التجارة»: الإمارات ترسي نموذجاً اقتصادياً رائداً يصدر خبراته وتجاربه التنموية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

احتفلت غرف التجارة والصناعة على مستوى الدولة باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات.

حيث أكد رؤساء وأعضاء مجالس إداراتها أن اليوم الوطني الذي يصادف هذا العام الاحتفاء بعام زايد أن القطاع الاقتصادي حظي باهتمام متواصل من القيادة الرشيدة منذ تأسيس دولة الإمارات لتصبح الإمارات نموذجاً اقتصادياً رائداً يصدر خبراته وتجاربه التنموية، لاسيما وجهود قيادتنا الرشيدة لم تدخر جهداً لتوفير كافة المقومات لنمو واستدامة القطاع الاقتصادي في كافة الخطط الاستراتيجية.

واحتفلت غرفة تجارة أبوظبي بالمناسبة بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد هلال المهيري مدير عام الغرفة وعبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام الغرفة وموظفي الغرفة.

وتم تنظيم الحفل في الحديقة المقابلة للغرفة بمنطقة الكورنيش، حيث تزينت بالتصاميم التراثية، وتقديم العديد من الفقرات للعيالة وبرامج مسابقات للموظفين، كما أقامت الغرفة ركناً لرسم وفنون المواهب خاصاً بصور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعرض لعدد من المقتنيات التراثية القديمة فضلاً عن عرض للسيارات الكلاسيكية الفارهة.

نفدي الوطن

ونظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة احتفالية خاصة تحت شعار «نفديك بالأرواح يا وطن» بحضور عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة إلى جانب محمد أحمد أمين مدير عام الغرفة بالوكالة، وعدد من مديري الإدارات والمؤسسات العاملة تحت مظلة الغرفة وممثلي جهات حكومية عدة في الإمارة، وعدد كبير من أسرة الغرفة وزوارها.

مراكز أولى

ونظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان احتفالية بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين للدولة في ساحة الغرفة بحضور عبدالله المويجعي رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة وسالم السويدي مدير عام الغرفة والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الغرفة وعدد من متعاملي الغرفة والجمهور.

وقال عبدالله المويجعي إنه «خلال هذه المناسبة يستذكر الجميع جهود المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات وما أرسوه بقيادتهم الحكيمة وتأسيس دولة أصبحت من مصاف دول العالم تتبوأ مراكز أولى في مختلف المجالات ليُكمل المسيرة قيادة رشيدة أولت الإنسان اهتمامها الأول.