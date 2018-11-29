«تنظيم الاتصالات»: 47 عاماً من العطاء تقفز بوطننا لمصاف الدول المتقدمة

المصدر: دبي - البيان

احتفلت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، باليوم الوطني السابع والأربعين حيث تضمّن الاحتفال مجموعة من النشاطات التراثية والوطنية والثقافية التي تناسبت مع مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة العظيمة وعكست الأصالة والقيم الإنسانية المتجذرة لدى الشعب الإماراتي، في مقري الهيئة في أبوظبي ودبي، بمشاركة موظفي الهيئة والمتعاملين.

وقال سعيد سلطان السويدي مدير عام الهيئة بالإنابة: «نشعل اليوم الشمعة السابعة والأربعين في مسيرة البناء المظفرة، التي بدأت منذ اليوم الأول لإعلان الاتحاد عام 1971 لقد مر 47 عاماً من العمل والعطاء والبذل، جسدت ملحمة حضارية عظيمة، قفزت بوطننا نحو مصاف الدول المتقدمة، مسيرة بدأها شعب الإمارات الأبي، بقيادة المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتستمر تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه حكام الإمارات نحو الهدف المنشود، بأن نكون الدولة الأولى في العالم في كافة المجالات».

وأكد السويدي أن خصوصية احتفالات هذا العام، تأتي من كونها تتزامن مع احتفالات الدولة بعام زايد، وأضاف : «نحتفل هذا العام بالاتحاد وواضع أسسه، نحتفل بالرجل العظيم، وبالإنجاز العظيم الذي عمل طويلاً حتى رآه حقيقة واقعة».