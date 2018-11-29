الإمارات الأولى عربياً والثانية عالمياً في انتشار الهاتف الذكي

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تحتل الإمارات، المركز الأول عربياً، والثاني عالمياً في انتشار الهواتف الذكية، بعد سنغافورة، وفق أرقام مؤسسة «جي إس إم إيه» البحثية للبيانات.

وأشار تقرير للمؤسسة إلى أن نسبة انتشار الهاتف الذكي في الإمارات، تبلغ 85 % من إجمالي وسائل الاتصال الأخرى.

وقال إن الإمارات تحاول أيضاً أن تكون الرائدة في المنطقة، من حيث استخدام الذكاء الاصطناعي. كما تحاول أن تكون رائدة في تطبيقات الجيل الخامس من شبكات الاتصال. وتصل نسبة انتشار كابلات الألياف البصرية لخدمة الموجات العريضة إلى 94 % في الإمارات، وهي الأولى في المنطقة في هذا المجال أيضاً.

والمتوقع أن يرتفع هذا الرقم بمعدل سنوي 8 %، ليصل إلى 587 مليون هاتف ذكي بحلول 2025، تمثل 75 % من إجمالي وسائل الاتصال في الشرق الأوسط.

ويصل عدد المشتركين في خدمة الهاتف النقال في الشرق الأوسط إلى 381 مليوناً، يمثلون 64 % من إجمالي السكان. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، تصل النسبة إلى 77 %.