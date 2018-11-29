حمدان بن زايد: «أدنوك» من أهم ركائز الاقتصاد

المصدر: الرويس - وام

أشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، بدور شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» كإحدى الشركات الرائدة عالميا وواحدة من أهم الركائز الأساسية للاقتصاد في الإمارات، معتبراً تطوير مدينة الرويس عنصراً مهماً لنمو اقتصاد أبوظبي ونجاح مجموعة أدنوك.

وأعرب سموه عن تقديره لجهود الشركة المتمثلة في التطوير والنمو اللذين تشهدهما مدينة الرويس كجزء من خطة التطوير التي تعمل «أدنوك» على تنفيذها لترسيخ مكانة الرويس كوحدة جاذبة للعيش والعمل والترفيه للسنوات المقبلة، مثمناً جهود «أدنوك» وكوادرها لتفانيهم في دفع عجلة النمو والتطوير بما يحقق التطلعات المستقبلية لتحويلها إلى مدينة نموذجية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه أمس لمدينة الرويس بمنطقة الظفرة، والتي رافقه خلالها سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

مرافق

واستهل سموه الجولة بزيارة لعدد من مشاريع «أدنوك» في الرويس، ومنها مركز ياس الاجتماعي والذي يمتد على مساحة 7 آلاف متر مربع وتبلغ تكلفته 57 مليون درهم ويضم صالة للمناسبات تشمل مطعماً يتسع لـ 260 شخصاً، وصالة متعددة الأغراض تتسع لـ 800 شخص، ومركز مؤتمرات. واطلع سموه كذلك على عدد من المشاريع والخدمات التي تقدمها هذه المرافق لما لها من دور فاعل في جذب الكوادر الوطنية للعمل والاستقرار في الرويس، إضافة إلى تعزيز نموها الاجتماعي.

رافق سموه خلال الزيارة، جبر السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، وسلطان الرميثي وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي بمنطقة الظفرة، وأحمد الظاهري مدير مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي بمنطقة الظفرة، وعدد من كبار المسؤولين.