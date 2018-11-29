«سوق دبي الحرة» تمنح خصومات 20 % في جميع منافذها

المصدر: دبي- البيان

احتفلت سوق دبي الحرة بمختلف أقسامها أمس باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات، حيث أقيمت العديد من الفعاليات شارك فيها جميع موظفي السوق من مواطنين ومقيمين في المقر العام لمؤسسة سوق دبي الحرة في أم رمول بدبي.

وأعلنت سوق دبي الحرة عن إطلاق عرض خصومات 20% خاص بهذه المناسبة في منافذها الموجودة في جميع مباني وصالات مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين من يوم غد وحتى 2 ديسمبر 2018، ويسري على سلع رئيسية تشمل العطور، مستحضرات التجميل، ساعات اليد، المجوهرات، حقائب اليد، المجوهرات الثمينة، الحقائب، النظارات الشمسية وأزياء الرجال والسيدات والأطفال والسكاكر والمأكولات الخفيفة.

وبدأت احتفالات السوق بحضور عدد من مسؤولي سوق دبي الحرة يتقدمهم كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، إضافة إلى عدد من الضيوف المدعوين من وسائل الإعلام، بما فيها تلفزيون دبي، واستهل الاحتفال بالنشيد الوطني لدولة الإمارات تلته عروض فنية من التراث الإماراتي.

مناسبة

وقال ماكلوكلين: إن اليوم الوطني لدولة الإمارات يعد مناسبة للناس من جميع الخلفيات للتعرف على الثقافة الإماراتية الغنية، ونعتز باحتفاء طاقم عملنا من المواطنين والمقيمين بهذه المناسبة الهامة والعزيزة على قلوبنا.

وفي إطار احتفالات السوق باليوم الوطني للدولة، أقيم معرض تراثي إماراتي في المقر العام لسوق دبي الحرة، سلط المعرض الضوء على تاريخ الإمارات وتراثها الغني وشمل تحضير مأكولات إماراتية تقليدية، وعرض مخطوطات فنية، واستخدام الحنة بمشاركة فعالة من موظفي السوق.