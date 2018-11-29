«مركز دبي المالي»: التنوع والانفتاح قيم حقيقية للمجتمع الإماراتي

المصدر: دبي ـــ البيان

نظم مركز دبي المالي العالمي احتفالاً باليوم الوطني مع مجتمعه الحيوي من الشركات التي يقارب عدد موظفيها 23 ألف موظفٍ، حيث عمت الأجواء الاحتفالية أرجاء المركز لتتكلل بحفل حي، ضم مجموعة متنوعة من العروض والأنشطة الثقافية أمام مبنى البوابة.

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «الوحدة والتنوع والانفتاح على العالم هي القيم الحقيقية التي تشكل نسيج المجتمع الإماراتي.

وأضاف كاظم: استرشدنا بهذه القيم في بناء المجتمع الحيوي لمركز دبي المالي العالمي، والذي يشكل امتداداً فريداً لمجتمع دولة الإمارات عموماً.».