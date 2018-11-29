سوق دبي المالي: نجدد ولاءنا لبلادنا الحبيبة وقيادتنا الرشيدة

المصدر: دبي ـــ البيان

نظم سوق دبي المالي، أمس، احتفالية بمناسبة اليوم الوطني بمشاركة كبيرة من جانب موظفي السوق وشركات الوساطة المعتمدة في السوق والمستثمرين المتواجدين في قاعة التداول.وتم تزيين مقر السوق وقاعة التداول بعلم الإمارات .

وشهدت الاحتفالية عزف السلام الوطني لدولة الإمارات وعروضاً فنية شعبية ومسابقات تراثية وتم أيضاً تكريم الفائزين في المسابقة التي أطلقها سوق دبي المالي لموظفيه لتقديم أفضل جملة تعبيرية عن إحدى صور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «نتقدم بخالص التهاني إلى أصحاب السمو حكام الإمارات وإلى شعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني وهي فرصة سانحة للتعبير عن ولائنا المطلق لبلادنا الحبيبة وقيادتنا الرشيدة. إننا نستذكر بكل الحب والفخر جهوداً جبارةً قام بها الآباء المؤسسون لبناء دعائم دولتنا العزيزة، وهي الدعائم التي تعززها الجهود المثمرة من جانب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات لاستكمال المسيرة».